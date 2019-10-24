В России квартира провалилась в подвал после проверки властями

В городе Нижнеудинске Иркутской области пострадавший от наводнения дом признали пригодным для проживания, однако вскоре после этого квартира на первом этаже провалилась в подвал. Об этом пишет «Иркутск сегодня».

На момент ЧП жильцов в квартире не было, поэтому никто не пострадал. Летом 2019 года дом частично затопило в связи с сильным наводнением в регионе. После ухода воды строение два раза обследовала специальная комиссия, которая решила, что в доме можно жить. Здание признали ограниченно функциональным и включили в список объектов, в которых необходимо провести капитальный ремонт.

В данный момент на месте происшествия работают коммунальные службы и спасатели. О дальнейшей судьбе жильцов проблемного дома не сообщается.

В конце июня в Иркутской области случился сильный паводок. Около 45 тысяч человек признаны пострадавшими. В зону подтопления попало почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.

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