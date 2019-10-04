Спасавшимся на холме от потопа россиянам с приемными детьми отказали в помощи

Мать восьми приемных детей из Нижнеудинска Иркутской области Надежда Наумова рассказала, что не получила компенсацию после наводнения, так как ее дети неродные. Письмо женщины опубликовала журналистка Алена Корк в своем Facebook.

Согласно указу губернатора Иркутской области №192, многодетным семьям с пятью или более детьми положена компенсация в миллион рублей, если их жилье было уничтожено или пострадало при наводнении. В нем также отмечается, что право на получение помощи не имеют семьи с опекаемыми и приемными детьми.

При наводнении семье пришлось четыре дня провести на холме вместе с хозяйством, которые они спасали сами. После потопа Наумова попала в больницу, диагноз не уточняется.

Женщина отметила, что обращалась с письмом к иркутскому губернатору, но не получила ответа. В разговоре с «Такими делами» она рассказала, что дозвонилась до приемной главы региона, где ей сказали, что детей и так бесплатно кормят в школе. Как отметило издание, семья Наумовых — единственная с приемными детьми в районе Заречье.

«Мы проживаем в зоне затопления, у нас до сих пор в подполе дома стоит вода. У меня вопрос к губернатору: чем мы, приемные семьи, отличаемся от обычных, почему нас вычеркнули?» — сказала Наумова.

Паводок в Иркутской области произошел из-за обильных дождей и подъема рек, было затоплено более 6,7 тысячи жилых домов. До октября подтопленцам обещали выдать новое жилье. 2 сентября президент России Владимир Путин в ходе поездки в Иркутскую область раскритиковал действия местных властей по ликвидации последствий наводнений. Работу чиновников одного из наиболее пострадавших от наводнения районов он назвал некомпетентной.

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