«Молодежка ОНФ» раздала подтопленцам почти 6 тонн овощей

Команда «Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)» раздала жителям Иркутской области, которые остались без урожая из-за наводнения, почти шесть тонн овощей. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что помощь оказывают из расчета на человека: 30 килограммов картофеля, 30 килограммов лука и 40 килограммов моркови. «Молодежка ОНФ» работает в отдаленных районах Иркутской области — Тайшетском, Тулунском и Нижнеудинском по 333 адресам.

По словам руководителя «Молодежки ОНФ», заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Игоря Кастюкевича, в некоторых населенных пунктах к адресам помощи добавляются новые заявки. Он отметил, что ни одна просьба местных жителей не остается незамеченной.

Раздачу овощей отряды «Молодежки ОНФ» продолжат в течение недели. С 10 по 12 декабря продукты будут развозить по адресам в населенных пунктах Тулунского района. С 13 по 15 декабря – в Нижнеудинском районе.

В начале декабря сообщалось, что в Иркутскую область на помощь пострадавшим от паводка направили участников команды «Молодежки ОНФ». Участников команды разделили на группы, каждая из которых будет работать на определенной территории в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском районах.

Сильный паводок случился в Иркутской области в конце июня. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек. В зону подтопления попало почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.

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