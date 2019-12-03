На помощь подтопленцам в Иркутской области направили «Молодежку ОНФ»

В Иркутскую область на помощь пострадавшим от паводка направили участников команды «Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)». Об этом сообщается на сайте ОНФ.

Отмечается, что участников команды разделили на группы, каждая из которых будет работать на определенной территории в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском районах. На протяжении недели «Молодежка ОНФ» будет оказывать адресную помощь пострадавшим от паводка летом 2019 года.

Помощь будет оказана в виде заготовки дров на зиму. Всего отряды заготовили 600 кубометров дров. Обеспечение производилось из расчета 10 кубометров на одну заявку.

Кроме того, организованы мобильные бригады, куда можно обратиться за юридической помощью.

«Еще тогда [летом] я увидел, в каких условиях живут люди в райцентрах. В основном в селах остались жить одинокие пенсионеры, инвалиды и матери-одиночки. Им необходима наша помощь. Поэтому, когда я увидел сообщение о том, что нужны добровольцы, не раздумывая начал собирать вещи», — рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» Сонан Буян.

Ранее стало известно, что в мобильные юридические бригады «Молодежки ОНФ» для помощи жителям, пострадавшим от летнего паводка в Иркутской области за день обратились более 70 человек, которые ранее не получили обещанную помощь.

Сильный паводок случился в Иркутской области в конце июня. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек. В зону подтопления попало почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.

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