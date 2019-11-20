Десятки тысяч подтопленцев обратились в «Молодежку ОНФ»

В мобильные юридические бригады «Молодежки ОНФ» для помощи жителям, пострадавшим от летнего паводка в Иркутской области за день обратились более 70 тысяч человек, которые ранее не получили обещанную помощь. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

Отмечается, что мобильные бригады посетили несколько отдаленных районов, среди которых село Бирюса, поселки Соляная и Шиткино, город Бирюсинск и другие территории. Большинству обратившихся не удалось получить от местных властей помощь в восстановлении домов, либо в переезде. Граждане также жаловались на проблемы с выплатами за капремонт и невозможность добиться повторной оценки ущерба.

В Шиткино местные жители сообщили, что межведомственная комиссия порой состояла из одного человека, а потом в акте по непонятным причинам возникало от семи до десяти подписей чиновников, которые при оценке ущерба не присутствовали. Кроме того, граждане жаловались на подделку их собственных подписей в актах.

Мобильные группы консультируют жителей по всем вопросам, касающимся выплат, помогают добиться повторной оценки ущерба, составить необходимые заявления, оценить, каких документов не хватает. По самым вопиющим случаям, когда на все заявления жители получили необоснованный отказ, эксперты ОНФ намерены обратиться в региональную прокуратуру.

По словам руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, даже спустя несколько месяцев после наводнения власти не работают с жителями так, как нужно. «Мы не оставим людей, которые обратились за помощью в Народный фронт. Все озвученные вопросы и жалобы будут систематизированы, сформирована общая база данных», — отметил он.

Сильный паводок случился в Иркутской области в конце июня. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек. В зону подтопления попало почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.

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