«Единая Россия» и ОНФ помогут людям преодолеть последствия пандемии коронавируса

Первый в стране волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса организован на базе общественной приемной партии «Единая Россия» в Калужской области. В состав центра вошли общественные организации «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики». Сотрудничество будет осуществляться совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). В самое ближайшее время такие штабы откроются по всей стране.

«Это первый пример взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением. Задача таких центров — оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации, в связи с пандемией коронавируса, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам. Для этого мы объединяем усилия и с ОНФ, и с "Волонтерами-медиками", и с "Волонтерами Победы" на базе общественных приемных партии», — сказал на открытии центра секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия» обладает максимально широким количеством представителей и первичных отделений, а ОНФ — большим количеством волонтеров, которые готовы ездить к людям старшего возраста, отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

«Все наши волонтеры готовы включиться в работу. Уже работает единый колл-центр, куда поступают звонки людей старшего возраста. Они будут распределяться на уровне регионального центра», — подчеркнул Михаил Кузнецов. По его мнению, волонтеры должны также наладить взаимодействие с органами соцзащиты, чтобы пресечь действия мошенников.

Мобильные бригады волонтеров, которые будут созданы на базе таких центров, будут доставлять продукты питания, лекарства и медицинские препараты, оказывать консультационную поддержку и другую необходимую помощь. Задача волонтерских совместных центров «Единой России» и ОНФ — помогать гражданам из группы риска, уязвимых для заражения коронавирусом — пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны.

16 марта на заседании бюро Высшего совета «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал поручение региональным отделениям партии предоставить весь имеющейся ресурс в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению коронавируса, развернутых в регионах.