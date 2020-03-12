«Единая Россия» предложила упросить процедуру переосвидетельствования инвалидов. Такое предложение прозвучало в ходе встречи членов партии c представителями Министерства труда РФ, в котором, в частности, приняли участие секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, его заместитель Александр Хинштейн и глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщает сайт ER.ru.

В ходе заседания Антон Котяков отметил инициативу «Единой России», которая предлагает упростить систему получения средств технической реабилитации (СТР) для граждан с ограниченными возможностями. Такое предложение выдвинул координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев.

Терентьев также выступил с инициативой об отмене проверок высокотехнологичных средств реабилитации. Антон Котяков поддержал данное предложение, отметив при этом, что необходимо разработать механизм, позволяющий заменять СТР в короткие сроки.

В ходе совещания присутствующие обсудили и вопросы приобретения средств технической реабилитации. Сопредседатель рабочей группы генсовета «Единой России» по поддержке гражданского общества Сергей Боярский подчеркнул, что в этом вопросе экономия неуместна. Котяков добавил, что планируется пересмотреть госты по качеству средств технической реабилитации.

В свою очередь Турчак отметил существующую проблему оформления инвалидности в России. К примеру, в Нальчике в оформлении было отказано ребенку с ДЦП, в Барнауле девушка подавала документы восемь раз, а в Ростове-на-Дону отказали ребенку без глаза. Он подчеркнул, что такие истории приводят в ужас и их в принципе не должно быть в стране.

Также министр выступил с инициативой об изменении системы назначения инвалидности. В этой связи Андрей Турчак сообщил, что сегодня некоторым гражданам с ампутированными конечностями приходится проходить переосвидетельствование. К нему присоединился и Михаил Терентьев. Он добавил, что сроки рассмотрения заявлений стоит сократить, а также предоставить населению возможность подавать документы через интернет.

В свою очередь Александр Хинштейн отметил, что все нововведения перед их принятием необходимо четко проработать и убедиться, что они действительно доведены до идеала.

В ходе совещания подчеркивалось, что встречи по данным вопросам можно проводить на площадке центра «Единой России». Сам центр создадут по итогам всех заседаний. Его главой планируют назначить Михаила Терентьева. В составе центра будут находиться профильные компании, представители которых могут дать экспертную оценку всем предложениям.

В конце заседания секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что партия поддерживает стремления Министерства труда, которые направлены на улучшение жизни инвалидов. Он добавил, что в свою очередь «Единая Россия» продолжит работу над проблемами населения и привлечет к этому все необходимые органы власти.