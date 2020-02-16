Трех россиян выгнали из «Единой России» за пьяное вождение

Двое чиновников и глава муниципального предприятия в Саратовской области были исключены из партии «Единая Россия» за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы, секретарь реготделения ЕР Николай Панков.

Нарушителями стали директор МУП «Дорожник» в Вольске Сергей Латанов, глава администрации Индустриального муниципального образования Екатериновского района области Сергей Гунин и директор хозяйственно-эксплуатационной службы учреждений образования управления образования администрации Пугачевского района области Александр Гончаров.

По его словам, они также отказались проходить медицинское освидетельствование. Депутат также пояснил, что спрос с чиновника или члена партии гораздо выше, чем с граждан. Поэтому, если повышенная ответственность не устраивает, каждый должен задуматься, стоит ли ему вступать в партию, заключил Панков.

Согласно решению суда, Латанов и Гончаров были признаны виновными в управлении автомобилем в нетрезвом виде, а Гунин — в невыполнении требования сотрудника пройти медицинское освидетельствование.

В феврале 2019 года ульяновского депутата Сергея Гулькина исключили из «Единой России» за вождение в нетрезвом виде. 27 декабря 2018 года на Императорском мосту в Ульяновске произошла авария, виновником которой экспертиза признала Гулькина, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

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