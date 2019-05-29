Украинский депутат назвал телезрителей уродами и оправдался за «пьяный» вид

Savintsev TV / Facebook

Депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук назвал телезрителей уродами в ответ на замечание о его нетрезвом состоянии. Перепалка произошла в прямом эфире телеканала ZIK (запись телепрограммы размещена в группе Savintsev TV в Facebook).

Один из телезрителей дозвонился в студию, где присутствовал Мосийчук, и предположил, что нардеп находится в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь парламентарий заявил, что люди могут оценивать его вид, как им угодно.

Спустя несколько минут другой зритель предложил Мосийчуку чекушку или кружку пива для успокоения. «Все эти — уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное (...) Господи, дай им понимание», — ответил депутат и перекрестился.

Позже нардеп прокомментировал случившееся в своем Facebook-аккаунте. «Мое вчерашнее вялое состояние в эфире телеканала ZIK — это следствие не употребления алкоголя, как некоторые могли подумать, а медицинских процедур: прижигание язв и гастроскопии под наркозом», — написал он.

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