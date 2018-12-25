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Украинский депутат и политолог подрались в прямом эфире

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Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

Конфликт начался из-за того, что Мосийчук назвал Семченко «российским пропагандистом» и обвинил его в работе на деньги главы Чечни Рамзана Кадырова и Кремля. В ответ на это политолог отметил, что «душевнобольными должны заниматься психиатры».

Однако депутат продолжил свои обвинения и заявил о том, что хочет покинуть эфир. Семченко же назвал Мосийчука «душевнобольным человеком» и отметил, что тот оказался в Раде «непонятно как». После этого депутат набросился на политолога с требованиями уйти из студии.

После драки Мосийчук заявил, что у него есть компромат на Семченко, и показал «переводы разговоров», уточнив, что это материалы следствия, которые «нигде не были опубликованы». Ведущий попросил политолога уступить оппоненту и покинуть эфир. Семченко согласился, но, уходя, сказал еще что-то в сторону депутата. Тогда Мосийчук догнал его и ударил палкой по спине.

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