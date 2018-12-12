Подравшихся из-за выборов грузинских депутатов сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены депутаты грузинского парламента, устроившие потасовку во время пленарного заседания. Ролик был опубликован в среду, 12 декабря, на YouTube.
На кадрах видно, как парламентарии выясняют отношения, а затем набрасываются друг на друга.
Конфликт возник между членом «Альянса патриотов» Ирмой Инашвили и депутатом от «Национального движения» Никой Мелия, который заявил о том, что недавние президентские выборы в стране были сфальсифицированы, уточняет «Грузия Oline».
По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, Мелия устроил клоунаду. «"Нацдвижение" не может смириться с горьким поражением, которое мы им обещали. Таково истинное лицо "Нацдвижения"», — отметил он.
В ноябре бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лидер блока «Единое национальное движение», призвал жителей страны не признавать итоги выборов главы государства. Он назвал избирательную кампанию нелегитимной и обвинил действующие власти в фальсификации, подкупе избирателей и давлении на них.
29 ноября на президентских выборах в Грузии победила поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили. По данным ЦИК, за нее проголосовали 59,56 процентов граждан Грузии.