В России пьяных водителей начнут вычислять по анализу крови

С 3 июля пьяных водителей в России будут выявлять по анализу крови. Автомобилист будет считаться нетрезвым, если у него обнаружат 0,3 грамма алкоголя на литр крови. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает «Коммерсантъ».

До настоящего времени в законе количество спиртного в организме водителя исчислялось в промилле, нетрезвых вычисляли только по дыханию или с помощью анализа мочи.

Как рассказал юрист партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько, принятый закон устраняет правовую коллизию: в то время, когда опьянение можно было определить только по выдыхаемому воздуху, нельзя было проверить состояние пострадавших или погибших водителей. Он отметил, что забор крови является более сложным процессом, нежели использование «алкотестера», потому, вероятней всего, этот метод будет использоваться только в некоторых случаях.

Согласно статье 12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водитель лишается прав на срок от полутора до двух лет, также с него взимается штраф в размере 30 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

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