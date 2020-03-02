Песков прокомментировал данные о планах Путина по выборам в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о том, что глава государства Владимир Путин может возглавить списки партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 2 марта.

По его словам, никаких действий в этом направлении не ведется, и говорить об этом было бы преждевременно.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила о возможном сценарии, при котором на думских выборах списки единороссов возглавит Путин.

Собеседники издания также сообщили, что ЕР планирует обеспечить себе конституционное большинство на выборах за счет победы в 180–190 одномандатных округах.

Выборы в нижнюю палату парламента пройдут в сентябре 2021 года. Владимир Путин возглавлял список единороссов на выборах в Госдуму в 2007 году. Тогда партия набрала чуть больше 64 процентов, получив 315 мест в парламенте.

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