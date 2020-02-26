В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия

В руководстве «Единой России» вопросы смены лидера и названия партии, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) не обсуждались, заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, опровергая информацию в СМИ о подобных планах. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 26 февраля.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая». Также сообщалось, что бывший премьер Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост председателя «Единой России», якобы перестанет возглавлять партию.

Накануне в «Единой России» анонсировали создание в партийной структуре аппарата председателя. В Telegram-канале единороссов отмечается, что аппарат займется обеспечением работы Дмитрия Медведева по партийной линии.

«Единая Россия» была создана в декабре 2001 года. Медведев возглавляет партию с 2012 года.

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