Медведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией. Его слова в понедельник, 27 января, приводит РИА Новости.

Как отметил Медведев, основная задача партии заключается в том, чтобы бороться за лидерство в политике. «Это не только число депутатских мест, хотя такая цифра в любом случае важна, она означает уровень доверия к партии со стороны граждан нашей страны», — подчеркнул он, добавив, что также важно предложить гражданам страны «четкую и ясную программу действий по всем направлениям».

По словам экс-премьера, в настоящее время «Единая Россия» является единственной партией, которая может вести по всей стране работу по реализации послания, озвученного президентом России Владимиром Путиным перед Федеральным собранием 15 января. «Мы самая большая партия, в которой есть огромное количество депутатов в муниципальных органах власти, в целом ряде регионов отделения партии возглавляют губернаторы, причем их количество в последнее время увеличилось. Ну и, наконец, у "Единой России" большинство и даже конституционное большинство в Госдуме», — пояснил Медведев.

В ноябре 2019 года Медведев призвал членов «Единой России» активнее выяснять мнение избирателей через опросы, социальные сети, а также общественные приемные в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Он также заявил, что весь 2020 год партия должна посвятить тому, чтобы подойти к думской кампании на пике сил и возможностей.

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