В «Единой России» пообещали добиваться снижения ставок по ипотеке

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал, что партия будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня и обратится с этим вопросом в Центробанк и Правительство. Об этом он рассказал во время заседания президиума Генсовета, говорится 12 февраля на официальном сайте ЕР.

«Ипотека в ее нынешнем виде — натуральная кабала. Несмотря на регулярное снижение ставок Банком России, кредитные организации не спешат умерить свои аппетиты и не снижают свои процентные ставки. В 2019 году средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляла без малого 10 процентов, реальная ставка колебалась в районе 12 процентов», — отметил Турчак, добавив, что у людей таких денег нет.

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Он также подчеркнул, что аморально «зарабатывать многомиллионные годовые бонусы на страданиях простых людей». По его словам, необходимо вместе найти способ «обуздать аппетиты банкиров».

Ранее 12 февраля сообщалось, что ставка по ипотеке в России в течение 2020 года может опуститься ниже исторического для страны минимума в 8,5 процента годовых. Отечественный рынок жилищного кредитования переходит к росту в условиях рекордно низкой стоимости займов.

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