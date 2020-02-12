России предрекли рекордно низкую ставку по ипотеке

Ставка по ипотеке в России в течение 2020 года может опуститься ниже исторического для страны минимума в 8,5 процента годовых. Отечественный рынок жилищного кредитования переходит к росту в условиях рекордно низкой стоимости займов, говорится в сообщении «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков госкомпании, рост выдачи кредитов на покупку жилья начался уже с января 2020-го — объем оформленной ипотеки увеличился на 8-13 процентов по сравнению с показателем за первый месяц 2019-го, составив 180-190 миллиардов рублей. В количественном выражении выдано 75-80 тысяч кредитов — примерно столько же, сколько в прошлом январе. В «Дом.рф» отмечают, что на протяжении всего 2019-го объем выдачи в количественном выражении сокращался.

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«После очередного снижения ключевой ставки Банка России до уровня в 6 процентов в феврале 2020 года уменьшение ставок по ипотеке продолжится», — прогнозируют аналитики. Они предрекают снижение ипотечных ставок до 8,7 процента — целевого уровня национального проекта «Жилье и городская среда» — в первом полугодии 2020-го. В январе средняя рыночная ставка предложения на первичном рынке уменьшилась до 8,85 процента, на вторичном — до 9 процентов.

В «Дом.рф» полагают, что позитивно скажутся на росте выдачи ипотеки специальные программы кредитования с господдержкой, включая «Семейную ипотеку» (в рамках программы выдаются кредиты под 5 процентов годовых и меньше семьям с двумя и более детьми). Кроме того, дополнительную поддержку рынку жилищного кредитования окажет программа Дальневосточной ипотеки.

Ранее в феврале ставки по кредитам на жилье в России назвали преступлением. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Чиновник подчеркнул, что стоимость ипотеки необходимо сокращать.

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