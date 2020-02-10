Часть россиян прекратили платить по ипотеке

По итогам 2019-го объем просроченной задолженности по ипотеке в России снизился незначительно — на 0,4 процента, до 72,6 миллиарда рублей. При этом часть россиян — жители половины регионов — фактически прекратили обслуживать кредиты, говорится в материалах коллекторского агентства «Долговой Консультант», размещенных на сайте организации.

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам. «По нашей оценке, в целом по стране уже более 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир, — уточняется в обнародованном исследовании. — И это только квартиры, залогодержателем по которым являются банки, реальное количество квартир, с учетом продажи закладных, в полтора раза больше. Данный объем начинает оказывать влияние на ценообразование на вторичном рынке жилья».

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По данным аналитиков «Долгового Консультанта», в категорию просроченных все чаще попадают «молодые» кредиты, оформленные год-два назад. «Неплатежи по ипотеке начались на волне массового спроса на кредиты на покупку жилья, в том числе не для проживания, а сдачи объектов недвижимости в аренду, — утверждают эксперты. — В некоторых случаях из-за низкой ликвидности залоговых квартир заемщикам крайне сложно быстро продать их по рыночной цене для полного расчета с кредитором».

В 2019-м регионами-лидерами по резкому приросту просроченной ипотечной задолженности стали Республика Крым (рост в три раза), Карачаево-Черкесская Республика (1,9 раза), Костромская область (на 30 процентов), Брянская область (27 процентов), подсчитали аналитики.

Ранее в феврале ставки по ипотеке в России назвали преступлением. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Чиновник подчеркнул, что стоимость ипотеки необходимо сокращать.

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