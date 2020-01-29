Названы российские регионы с самой доступной ипотекой. Наиболее дешевое вторичное жилье можно приобрести в Магаданской области, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Росбанка.

В этих регионах жители со средней зарплатой могут приобрести в кредит жилье площадью от 101 до 144 квадратных метра. Аналитики соотнесли средний ежемесячный доход в регионе и стоимость квадратного метра жилплощади. Выяснилось, что в Магаданской области в среднем зарабатывают 91 тысячу рублей в месяц, а квадратный метр вторичного жилья стоит 46,7 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах средняя зарплата — 99,5 и 85,3 тысячи рублей. Один квадратный метр жилья там обойдется в 54,7 и 62,6 тысячи рублей соответственно.

Также выяснилось, где в России труднее всего приобрести в ипотеку вторичное жилье. Например, в Севастополе средний заработок составляет 33,5 тысячи рублей, а квадратный метр стоит 72,1 тысячи рублей. Там жители смогут приобрести в долг квартиру площадью 33,1 квадратного метра. Также сложно будет приобрести жилье в Москве и Приморском крае, где на тех же условиях можно купить квартиру площадью в три раза меньше, чем в Магаданской области.

Ранее в январе в России впервые выдали ипотеку под два процента годовых для строительства частного дома. Кредит взяли в Якутии.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что ипотека под два процента сначала должна быть протестирована на Дальнем Востоке, а затем может быть запущена и в других регионах страны.

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