В России впервые выдали ипотеку под два процента для строительства дома

В России впервые выдали ипотеку под два процента годовых для строительства частного дома. Кредит взяли в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на официального республиканского агента банка «Дом.рф».

Жители сельской местности обязаны в таком случае заложить свое имущество, например, квартиру. Если покупается готовый дом при условии, что он соответствует всем требованиям благоустройства, то под залог оформляется само жилье.

Право на льготный жилищный кредит имеют молодые семьи и получатели земли в любом субъекте Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках программы «Дальневосточный гектар». Срок выплат по ипотеке не должен превышать 20 лет, а ее размер — шесть миллионов рублей включительно.

Заемщики могут приобрести квартиры на первичном рынке, а в сельской местности допускается приобретение жилья на вторичном рынке. Участникам «Дальневосточного гектара» разрешено использовать выделенные средства только на строительство дома. При этом участок должен иметь соответствующий вид назначения — «Для индивидуального жилищного строительства» и/или «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что ипотека под два процента сначала должна быть протестирована на Дальнем Востоке, а затем может быть запущена и в других регионах страны.

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