Президент России Владимир Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому. Средства можно будет использовать на погашение ипотеки или на первоначальный взнос по ней до того, как ребенку исполнится три года. Об этом сообщает ТАСС.

Доступ к расходованию средств маткапитала появится у семей с момента рождения первого ребенка, а не достижения им определенного возраста.

«Разумеется, если на первого ребенка материнский капитал распространили, то не нужно ждать, пока исполнится три года второму ребенку. Ясно, что отсчет должен идти от рождения первого ребенка», — сказал президент.

В настоящее время в правительстве России готовят поправки, разрешающие использовать маткапитал для строительства на садовых участках. На данный момент его можно тратить на возведение тех домов, где земля предназначена только для индивидуального жилищного строительства.

Родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки.

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