Россияне назвали главные ожидания от материнского капитала

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал, что 27 процентов россиян уверены в позитивном влиянии материнского капитала на рождаемость. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

При этом 45 процентов признают важность такой поддержки, но сомневаются в том, что это окажет существенное влияние на демографическую ситуацию. Не верят в пользу предложенных мер 20 процентов.

ВЦИОМ также выяснил, сколько россиян вообще знают о мерах поддержки и как намерены ими пользоваться.

Самой известной мерой поддержки для семей с детьми является возможность вычета 450 тысяч рублей из ипотечного кредита при рождении третьего или последующего ребенка — о ней знают 79 процентов. 26 процентов хорошо знают об этой мере, еще 53 процента слышали об этом, но без подробностей.

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18 процентов знают о возможности последовательного снижения ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем до 8 и ниже, а также установления ипотечных льгот для семей с детьми на весь срок действия кредита. Еще 56 процентов слышали об этой мере. Также 18 процентов хорошо осведомлены о возможности увеличения пособия по уходу за ребенком семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека, 48 процентов слышали, но не владеют подробностями.

Воспользоваться льготами по уплате налогов для многодетных семей хотели бы 70 процентов опрошенных. Возможностью построить свой дом готовы воспользоваться 67 процентов россиян. Столько же готовы увеличить детское пособие для семей с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека.

Из тех, кто допускает возможность появления ребенка в семье, 64 процента заявили о намерении воспользоваться вычетом в 450 тысяч рублей из ипотечного кредита при рождении третьего или последующего ребенка. Еще 62 процента хотели бы снизить ставки по ипотеке и получить льготы для семей с детьми на весь срок ипотечного кредита.

По мнению 42 процентов, такие меры подвигнут их на рождение ребенка. 52 процента придерживаются противоположного мнения. Наибольшую готовность к ребенку высказывают в возрасте от 25 до 34 лет (50 процентов). Люди в возрасте от 45 до 59 лет «более скептичны в этом отношении».

Ранее 64 процента россиян заявили, что материнский капитал стимулирует семьи заводить детей после рождения первенца. Чаще всего об этом заявляют россияне в возрасте от 18 до 24 лет (69 процентов) и люди старше 60 лет (71 процент). Около трети опрошенных (31 процент) не считают маткапитал достаточным стимулом для рождения второго ребенка. Это преимущественно респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (37 процентов) и от 35 до 44 лет (37 процентов).

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