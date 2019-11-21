Материнский капитал в России захотели тратить по-новому

В правительстве России готовят поправки, разрешающие использовать материнский капитал для строительства на садовых участках, сообщает «Интерфакс».

В настоящий момент закон позволяет делать это только на той земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства. Теперь нормы хотят распространить и на садовые участки.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на оплату частных детских садов. По мнению законодателей, отсутствие такой возможности порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры.

В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей. В настоящий момент его размер составляет 453 тысячи рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru