Назван «демографический парадокс» России

В России в последние годы наблюдается «демографический парадокс»: при общем снижении рождаемости, в стране растет число третьих и последующих детей. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского мониторинга социально-экономического положения РАНХиГС, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Так, в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона детей — на 15 процентов меньше, чем в 2016 году. При этом число детей, ставших третьими, четвертыми и последующими в своих семьях хоть и незначительно, но выросло: рост составил 4,2 процента. Их доля в общем количестве новорожденных выросла с 18,8 до 23,4 процента.

Наличие противоположных тенденций объясняют неоднородностью жизненных приоритетов россиян. Если одни из них стремятся получить образование и построить карьеру, то другие сосредоточиваются на семье и детях.

Как отмечает «Коммерсантъ», именно первые и вторые дети сейчас находятся в фокусе семейной политики в России. Именно для них более десяти лет работает программа материнского капитала, для семей с одним ребенком и низким доходом выплачивается пособие в размере около 10 тысяч рублей в месяц. Многодетные же семьи могут рассчитывать только на льготы «в натуральном выражении», а также на местные программы маткапитала в некоторых регионах.

До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Демография», в рамках которого планируется увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,62 до 1,7. Для этого власти планируют увеличить финансовую поддержку семей при рождении детей, а также помочь бездетным семьям с искусственным оплодотворением. Общий бюджет нацпроекта составит 3105,2 миллиарда рублей.

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