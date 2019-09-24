В России появится суперсервис «Рождение ребенка»

В 2022 году на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) заработает суперсервис «Рождение ребенка», через который можно будет оформить положенные на ребенка выплаты, прикрепить его к поликлинике и встать в очередь в детский сад. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития цифрового государства Минкомсвязи Валерий Ткаченко, передает ТАСС.

По его словам, планируется, что к 2024 году суперсервис заработает по всей России. В личных профилях российских матерей в системе ЕПГУ появляются электронный родовый сертификат и больничный лист. Суперсервис будет напоминать о положенных выплатах на ребенка и помогать оформить их. Кроме того, с помощью суперсервиса можно будет записаться в роддом за несколько месяцев до родов.

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«Предлагается заказать базовый комплект документов для ребенка - это свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, ИНН, справка о регистрации и сертификат на материнский капитал. Документы ребенка приходят в электронном виде. При желании можно получить и бумажные версии в МФЦ или заказать услугу с доставкой на дом», — пояснил Ткаченко.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография», в рамках которого также действует федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Он направлен на вовлечение в образовательный процесс родителей и создание условий для повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания. Для этого во всех регионах России создадут центры помощи, где по итогам реализации федерального проекта не менее 20 миллионов россиян смогут получать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года будет оказываться содействие занятости женщин, находящихся в декретном отпуске. Бюджет федерального проекта составил 8,6 миллиарда рублей, общий бюджет нацпроекта — почти 784,5 миллиарда.

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