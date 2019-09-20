Россиянка родила пятого ребенка в 54 года благодаря танцам

В Томской области местная жительница в возрасте 54 лет родила пятого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сибирского государственного медуниверситета.

По словам кандидата медицинских наук Татьяны Скороходовой, снова забеременеть в таком возрасте помогли регулярные занятия танцами. Сейчас мать и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо.

«Подготовка к моей беременности и ее сопровождение потребовали огромной работы и особого мастерства врачей. (...) Благодаря этому я в свои 54 года снова стала мамой. Для меня это большое счастье», — рассказала роженица.

Ранее сообщалось, что, по данным центра репродукции и генетики «Нова Клиник», россиянки стали тянуть с первой беременностью до 37 лет. В 2013 году средний возраст пациенток, впервые ставших матерями, составлял 34,5 года, а в 2018-м — уже 37 лет. Отмечается, что пик фертильности у женщины наступает в 24 года. К 30 годам способность к деторождению снижается почти в два раза.

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