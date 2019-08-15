Первая в Чувашии «девочка из пробирки» родила самостоятельно

В Чувашии первая зачатая с помощью ЭКО женщина в республике родила ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, беременность и роды прошли без осложнений, ребенок весом 4 килограмма 300 граммов родился в срок. Роженица и ее сын чувствуют себя хорошо.

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В Минздраве по региону изданию уточнили, что женщина была зачата с помощью процедуры ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в октябре 1994 года в Центре планирования семьи и репродукции Чебоксар и родилась в июле 1995 года.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография», в рамках которого будет сделано 450 тысяч бесплатных процедур ЭКО. Также цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие несколько лет составит 3,1 триллиона рублей.

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