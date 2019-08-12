Названа доля бесплодных мужчин и женщин в России

В 30 процентах случаев семья не может иметь детей из-за мужского бесплодия, еще в 30-ти — из-за проблем со здоровьем женщины. Об этом заявила директор Института репродуктивной медицины Национального медицинского исследовательского центра имени В. И. Кулакова Татьяны Назаренко в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По ее словам, еще треть случаев, когда пара не может завести ребенка, связана с так называемыми «сочетанными факторами, когда проблемы есть у обоих». «Оставшиеся 10 процентов — причины, которые остаются для врачей необъяснимыми даже после исследований», — добавила Назаренко.

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Она отметила, что с 2013 года процедура ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) стала доступна благодаря финансированию в рамках ОМС. По словам Назаренко, российские клиники, которые занимаются искусственным оплодотворением, теперь работают на одинаково высоком уровне во всех городах страны.

«Метод вспомогательной репродукции работает в пределах физиологии репродуктивной системы человека, помогая лишь каким-то этапам естественного процесса, которые в силу определенных причин не могут осуществляться самими пациентами», — уточнила она.

Кроме того, в России планируется реализовать национальный проект «Демография», в рамках которого будет сделано 450 тысяч бесплатных процедур ЭКО. Также цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие несколько лет составит 3,1 триллиона рублей.

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