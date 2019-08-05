Российские семьи с детьми поддержат почти на 2,5 миллиарда рублей

Правительство Вологодской области намерено потратить почти на 2,5 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщил заместитель губернатора области Олег Васильев, передает ТАСС.

По его словам, средства направят на ежемесячные пособия при рождении или усыновлении ребенка до полутора лет, а также на ежемесячные выплаты малоимущим семьям на третьего и последующего ребенка до достижения трех лет. Кроме того, квоты на экстракорпоральное оплодотворение для бездетных пар с 2019 года увеличат с 750 рублей до одной тысячи.

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«Сохранен так называемый областной материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, выплачиваемый при рождении третьего и последующего ребенка. С 1 января 2019 года увеличены компенсации с 30 процентов до 50 процентов на оплату всех коммунальных услуг многодетным семьям, также им полностью компенсируют расходы на покупку топлива и по оплате вывоза мусора», — рассказал Васильев.

Средства будут выделены в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Он направлен на вовлечение в образовательный процесс родителей и создание условий для повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания. Для этого во всех регионах России создадут центры помощи, где по итогам реализации федерального проекта не менее 20 миллионов россиян смогут получать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. Бюджет федерального проекта составил : 8,6 миллиардов рублей, общий бюджет нацпроекта — почти 784,5 миллиарда.

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