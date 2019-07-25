Программу маткапитала задумали сделать бессрочной

Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.

По его словам, ведомство выступает за то, чтобы эта мера не только действовала всегда, но и была «более существенной». В министерстве требуют, чтобы величина маткапитала постоянно индексировалась, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле», добавил Вовченко.

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Ранее сообщалось, что программу выплаты материнского капитала россиянкам, у которых появились двое или более детей, планируется продлить с 2021 до 2024 года. Однако в Пенсионном фонде России, выступающем администратором программы, заявили о преждевременности подобных прогнозов.

Материнский капитал стали выплачивать россиянкам, у которых родились (или был усыновлен) второй, третий или последующие дети, с 2007 года. Программу несколько раз продлевали. В настоящее время она рассчитана до конца 2021 года.

Первоначально сумма выплаты составляла 250 тысяч рублей. В 2015 году она достигла 453 тысяч рублей. Деньгами можно воспользоваться для приобретения жилья, оплаты образования или социальной адаптации ребенка, на выплату ежемесячного содержания малообеспеченной семье.

Ежегодно участниками программы становятся до 800 тысяч российских семей.

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