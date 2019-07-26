В Карачаево-Черкесии окажут бесплатную психологическую помощь родителям

В Черкесске Карачаево-Черкесии в рамках национального проекта «Образование» открылся новый центр психологической и педагогической помощи для родителей, который будет проводить 41 тысячу консультаций ежегодно. Об этом сообщила директор местного центра образования №11 и руководительница консультативного центра Елена Ляшова.

«Это новое для нас явление, потому как в Карачаево-Черкесии таких центров не было. Наша цель — повышение педагогической компетенции родителей», — рассказала Ляшова. Она также отметила, что каждая проживающая в регионе семья сможет получить пять бесплатных консультаций в центре.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Ляшова добавила, что в консультационном пункте работает более двадцати специалистов: психологи, социальные педагоги, юрист, специалист по опеке и попечительству, логопеды, дефектологи, методисты. На базе центра также возможны выезды специалистов на дом для родителей из отдаленных районов и семей, где есть дети с ограниченными возможностями.

«У нас в работе нет упора отдельно на какое-то направление — психологическое или педагогическое. Мы решили, что должны предоставить разные услуги, чтобы у родителей был выбор», — отметила Ляшова.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого будет налажена поддержка семей, имеющих детей. Соответствующий федеральный проект направлен на вовлечение в образовательный процесс родителей и создание условий для повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания. Для этого во всех регионах России создадут центры помощи, где по итогам реализации федерального проекта не менее 20 миллионов россиян смогут получать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. Бюджет федерального проекта составил : 8,6 миллиардов рублей, общий бюджет нацпроекта — почти 784,5 миллиарда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!