В Москве заработает центр занятости для женщин с детьми

В Москве заработает центр занятости «Моя карьера», который будет помогать женщинам с детьми найти работу. Специалисты центра также будут работать с молодежью, горожанами старшего возраста и людьми с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в центре проводятся консультации и тренинги. Обратившимся в центр женщинам оказывают психологическую поддержку, в то время как с их детьми занимаются волонтеры-воспитатели в специальной детской комнате. Компании-партнеры помогают молодым матерям трудоустроиться.

Предполагается, что благодаря центру женщины с детьми смогут найти работу с гибким графиком или работу на фрилансе. Так, например, должность оператора кол-центра подходит под эти критерии.

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Женщинам также предлагается попробовать свои силы в бизнесе. Так, 17 июля стартовал второй поток «Акселератора социального предпринимательства», в котором приняли участие более 100 человек. В рамках этой программы под руководством коучей участницы будут разрабатывать свои идеи, защищать их и заниматься реализацией своих задумок. Первые аналогичные занятия имели место в мае, в них приняли участие 57 женщин.

Успешный опыт работы с москвичками показал, что необходимость в нем есть. Теперь на занятия смогут приходить все желающие, в том числе горожане старшего возраста и люди с ограниченными возможностями.

Содействие занятости женщин и переобучение пожилых россиян будет проводиться в рамках национального проекта «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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