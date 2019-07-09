Россияне поддержали идею открыть детские сады при вузах

Две трети россиян (67 процентов) поддержали идею открыть детские сады для маленьких детей на базе вузов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, передает ТАСС.

Так, согласно опросу, такое предложение поддержали 70 процентов женщин и 65 процентов мужчин. Больше всего инициатива понравилась людям в возрасте от 25 до 34 лет (71 процент) и от 35 до 44 лет (70 процентов). Доход поддержавших инициативу респондентов составляет 50-80 тысяч рублей (71 процент опрошенных имеют такой доход). Более 80 тысяч рублей получают 73 процента респондентов.

Участники опроса отметили, что благодаря таким детсадам студенты, у которых уже есть ребенок, смогут учиться. Сотрудники вузов, в свою очередь, будут меньше беспокоиться за своих детей, если те будут у них «под боком». «Молодежь должна учиться и рожать детей. Эти два важных дела не должны быть препятствием друг для друга», — отметил один из респондентов.

Сами студенты в основном не поддержали идею открытия детсадов при вузах. Так, 48 процентов опрошенных студентов отреагировали на предложенную инициативу негативно, еще 35 процентов затруднились ответить и только 17 процентов поддержали ее. Среди остальных россиян не согласились с появлением детсадов на базе вузов 10 процентов опрошенных, еще 23 процента затруднились ответить.

Ранее предлагалось открыть в вузах и колледжах детские комнаты. В них женщины смогут оставлять своих детей на время занятий. Согласно ожиданиям чиновников, что до 2024 года сделать это бесплатно смогут до 250 тысяч россиянок. По мнению экспертов, открытие детских комнат в вузах могло бы стать большим подспорьем для молодых мам.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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