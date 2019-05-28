Российский губернатор назвал очереди в детские сады проблемой родителей

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал очереди в детские сады проблемой самих родителей, не доплативших налоги. Об этом он заявил на конкурсе стартапов «Бизнес Баттл», сообщает издание «Новый Калининград».

Отвечая на жалобу главы строительной фирмы, который пожаловался на низкий процент легального найма сотрудников в отрасли, Алиханов отметил, что неофициальное оформление работников является ограблением «нас всех». В этой связи губернатор упомянул случай, когда дочерняя компания одного из крупных калининградских застройщиков якобы предоставила ему «липовые» трудовые договоры после запроса.

«Когда вы или ваша жена, или еще кто-то не сможет попасть в детский сад по очереди, это не моя проблема, это ваша проблема. И вы туда не можете попасть, потому что вы недоплатили налоги», — заключил Алиханов.

Ранее депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев обвинил в проблемах малоимущих самих малоимущих. Он заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем материальном положении. Чиновник добавил, что, по его подсчетам, те, кто был занят на предприятиях, получают от 16 до 20 тысяч рублей ежемесячно.

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