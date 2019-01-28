Россия
 
Последние новости
Кремль открестился от охраны Мадуро
Крымчанина арестовали за осквернение памятника «Вежливым людям»
В ДНР заявили о переходе интеграции с Россией в активную фазу
Смолов устыдился «русской» татуировки
Уволенный со скандалом куратор строительства Восточного найден мертвым
Прожившие вместе 70 лет супруги умерли в один день
У «безоружного» разбившегося Ту-22М3 заметили ракету X-22
Алтайский губернатор оценил упрек учителям с зарплатой в девять тысяч
В Кремле отреагировали на кражу в Третьяковке
В сети поделились помогающими в быту ошеломительными открытиями
Новости партнеров

Российский детский сад проверят после жалоб на склеенных скотчем детей

Перейти в «Мою Ленту»

В Омске следователи проверят появившуюся в соцсетях информацию о том, что воспитательница в одном из детских садов города связывала детей и заклеивала им рты скотчем. Об этом в понедельник, 28 января, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Омской области.

«В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, тщательно выяснены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям работников детского сада», — говорится в сообщении.

О фактах издевательств над малышами в саду №330 сообщила одна из матерей в интернет-сообществе города во «ВКонтакте» 27 января. По ее словам, воспитательница также запугивала детей, чтобы они ни о чем не рассказывали взрослым. «Все-таки не все дети смогли молчать и все рассказали и показали дома, как над ними издевались в садике! Этого человека нельзя пускать работать с детьми», — заявила родительница, добавив, что сотрудницу детсада уже уволили.

Другая мама в беседе с NGS55.RU подтвердила, что ее ребенок и еще 15 детей жаловались своим родителям на странные методы воспитания, а также отказывались идти в садик. «Дочь рассказала, как воспитатель заклеила скотчем рот детям, которые не хотели спать во время тихого часа, а еще двоим детишкам склеила скотчем ноги и руки. (...) Воспитатель утверждает, что она делала это в игровой форме, но это неправда», — поделилась она.

Как рассказала изданию старший воспитатель Людмила Горбулич, женщина, о которой идет речь, была принята на работу 26 ноября прошлого года, но уже спустя два месяца, 24 января, уволилась, объяснив свое решение чересчур завышенными требованиями в учреждении. «В пояснительной записке она написала, что приклеивала скотч к плечу ребенка. Она пояснила, что склеивала скотчем какие-то коробочки, а один из детей мешал ей. Вроде бы в шутку наклеила кусочек скотча на плечо мальчика», — рассказала она.

По словам Горбулич, многие дети хорошо относились к воспитательнице, в том числе и тот ребенок, с которым «произошла эта неприятная ситуация». «Уходил из садика нехотя, мама буквально отрывала его от нее», — добавила сотрудница садика.

В пресс-службе регионального департамента образования информацию об увольнении педагога подтвердили, добавив, что по обращению родителя в пятницу, 25 января, директор учреждения создала комиссию по проверке изложенных фактов.

В октябре прошлого года администрация детского сада в городе Березники Пермского края уволила воспитательницу после того, как она заклеила ребенку рот скотчем. На педагога пожаловалась мать одного из воспитанников, которая узнала о случившемся от своего сына, не желавшего возвращаться в детсад. По словам мальчика, воспитатель заклеила ему рот, потому что у нее не получалось его успокоить.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Заклеивала рот, склеивала скотчем руки и ноги»: воспитательницу омского садика проверят следователи
Воспитательницу осудили за продажу наркотиков на территории детского сада
Челябинская няня изобрела способ незаметно воровать котлеты у детей
Красноярские воспитатели наказывали детей уколами булавок
Другие материалы рубрики
Россия00:0622 января

Девочка со «звездочкой» смерти

У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
14:1527 января

Глава подмосковного СПЧ объяснила слова о недостаточном вкладе россиян в бюджет

12:45Сегодня

Россияне начали поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой

12:29Сегодня

Ингушей уберегли от кровной мести

Россия00:0318 января

«Я сто раз завязывал, и толку не было»

Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
11:45Сегодня

Отправившую учителей собирать снег в мешки чиновницу уволили

11:21Сегодня

Российские полицейские спасли оставленных на рельсах щенков

11:2027 января

Умер глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников

Россия12:3219 декабря 2018

«Главное, чтобы никто не слышал этих писков и визгов»

Врачей роддома обвинили в убийстве младенца ради статистики
08:47Сегодня

В Третьяковке рассказали о работе выставки Куинджи после кражи 

10:56Сегодня

Депутат избил женщину и подростка после корпоратива и поплатился

15:0626 января

Полуфиналы «Лидеров России» начались на Дальнем Востоке и Кавказе

Россия
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
Россияне начали поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой
Ингушей уберегли от кровной мести
Отправившую учителей собирать снег в мешки чиновницу уволили
Все материалы
Мир
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
США перебросили в Сирию 600 военных ради вывода войск
Американцы разуверились в честности дела о связях Трампа с Россией
Трамп обсуждал военную операцию в Венесуэле
Делегация из России пожаловалась на плохое место в Освенциме
Пламя революции
Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его
«Это слишком ужасно, чтобы описывать»
Они пережили холокост. Спустя 70 лет им есть, что рассказать
Все материалы
Бывший СССР
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
Украинская авиация провела учения над Азовским морем
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Экономике Украины предрекли крах из-за потери транзита газа
Саакашвили пригрозил сменить власть в Грузии за 72 часа
На Украине пожаловались на газовый обман Европы
Все материалы
Экономика
Дорогая бедность
Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Просто так
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
Российские власти решили принудительно ввести здоровое питание
Названа лучшая баклажанная икра
Россиянам стало проще делать денежные переводы
Правительство проконтролирует расходы госкомпаний
Все материалы
Силовые структуры
В Третьяковке украли картину на глазах у посетителей
Дерзкий вор сорвал со стены пейзаж Куинджи, вышел на улицу и скрылся
Анастасия Вашукевич«С тобой могут сделать все, что угодно»
Настя Рыбка — про мечты о колбасе, ужасах тайской тюрьмы и кознях врагов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Кража картины Куинджи из Третьяковки попала на видео
Задержание похитителя картины из Третьяковки попало на видео
Отдыхавшие в ресторане россияне избили полицейских
Следователь ФСБ похитил из вещдоков 12 килограммов золота
Все материалы
Наука и техника
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
У «безоружного» разбившегося Ту-22М3 заметили ракету X-22
В США обеспокоились российской электромагнитной супербомбой
Ночную заправку Ту-160 над Арктикой показали на видео
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко и Райан БэйдерФедорино горе
Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды
В «Игоре» завершился этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках
Переживший кому после нокаута боксер сделал первые шаги
Смолов представил себя рядом с Кокориным и Мамаевым
Российский футболист напал на судью
Нокаутировавший Емельяненко американец захотел поединка с лучшим бойцом UFC
Емельяненко прокомментировал поражение нокаутом
Все материалы
Культура
«Она была намного круче, чем вы предполагали»
Почему мужчины проиграли Клеопатре и Агате Кристи
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
Голые и знаменитые
Он снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
Стала известна судьба дерзко похищенной картины Куинджи
Лидер «Океана Ельзи» отказался править Украиной
Госкорпорация объяснила трату миллионов на концерт Пугачевой рекламой вертолетов
Охрану Третьяковки усилили везде и навсегда
Все материалы
Интернет и СМИ
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Чикатило остался в списке выдающихся выпускников российского вуза
Журналистка поделилась опытом свидания с незнакомцем в Северной Корее
В Германии отказались считать героями жертв блокады Ленинграда
В сети рассказали о самых нелепых орфографических ошибках
Скабеева рассказала об оскорблениях и тычках со стороны украинского депутата
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
Все материалы
Ценности
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Шелк, блеск, нагота
Грудь Наоми Кэмпбелл, платье-конопля и психоделика. Что творилось на Неделе моды в Париже
Конор Макгрегор похвастался новой яхтой и опозорился
Zara cменила логотип
Студентка накрасила губы и начала задыхаться
Наряд жены Макрона в египетском храме удивил публику
Все материалы
Путешествия
Смотрят свысока
Как выглядят удивительные уголки мира, снятые с дронов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
Неудачно помолившийся пассажир сорвал рейс криками «Аллаху акбар»
Лайнер экстренно прервал взлет в аэропорту Шереметьево
Россияне задержались в Таиланде и пожалели
Семью с ребенком сняли с рейса из-за их невыносимой вони
Все материалы
Из жизни
«Первые пару дней я только ползал»
Ради больших денег азартные игроки рискуют жизнью и рассудком. Победа того стоит
Женщина забеременела сразу от двух мужчин
Экстремально волосатая женщина уверовала в любовь и отказалась от бритв
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
Потерявшийся в лесу трехлетний ребенок рассказал о медведе-спасителе
Прожившие вместе 70 лет супруги умерли в один день
Все материалы
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Ралли в стране инков
Взгляд на Перу и «Дакар» изнутри
От океана до океана за 29 часов
Как нелегально пересечь США со средней скоростью 161 км/ч и не сесть в тюрьму
Очень приятно, танк!
Машина недели: очень редкий Land Rover Series II на гусеницах
Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati продадут на eBay
Владелец Ferrari потратил 11 лет на установку в машину другого двигателя
Появились фотографии новой Hyundai Sonata с огромными фонарями
Все материалы
Дом
«Наша квартира стала клеткой»
Семья попала в неволю к квартирным рейдерам. Полиция не смогла помочь
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Положение трети российских застройщиков сочли критическим
В Москве наметился дефицит дешевого жилья
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
В «Москва-Сити» загорелся жир
Все материалы