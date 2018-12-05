Воспитательницу осудили за продажу наркотиков на территории детского сада

В Хабаровске суд приговорил воспитательницу детского сада к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы за попытку распространения наркотиков. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Как рассказали в прокуратуре, 43-летняя воспитательница детского сада из-за сложного материального положения занялась продажей наркотиков. Летом этого года она решила сбыть гашишное масло. Об этом узнали сотрудники полиции, провели контрольную закупку на территории учреждения и задержали ее.

Воспитательнице предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков и приговорили к наказанию в виде лишения свободы в колонии общего режима. Поскольку у осужденной есть шестилетняя дочь, исполнение приговора отсрочено до достижения ребенком 14 лет.

В октябре в Тамбове задержали сотрудника подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Полицейский оставил в одном дворе четыре закладки с героином.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!