Российский борец с наркотиками попался на закладках героина

В Тамбове задержан 38-летний приезжий сотрудник подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Его подозревают в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 28 сентября полицейский оставил во дворе одного из домов на улице Гастелло четыре тайника с героином общей массой около шести граммов. Покупатели не успели забрать закладки, поскольку «его преступные действия были пресечены коллегами».

Мужчину уволили из правоохранительных органов и поместили под стражу.

В сентябре прошлого года за сбыт наркотиков в Томске осудили двух бывших сотрудников транспортной полиции. Суд пришел к выводу, что в целях повышения статистических показателей они организовали схему незаконного сбыта запрещенных средств через подставное лицо, а в дальнейшем «раскрывали» искусственно созданные преступления. Каждого из них приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

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