В МВД рассказали о найденных в пиццерии пакетах с наркотиками

Возбуждены уголовные дела по факту обнаружения наркотиков в московской пиццерии. Об этом говорится в тексте пресс-релиза МВД, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

По данным МВД, первый пакет с наркотиками в пиццерии на улице Дежнева был обнаружен еще в ноябре 2017 года. Тогда сотрудники ресторана вызвали полицию, сверток был изъят и направлен на исследование. После этого было установлено, что внутри находилось запрещенное вещество — производная Н-метилэфедрона весом более 550 граммов.

Второй пакет с наркотиками весом более 200 граммов был обнаружен в той же пиццерии в январе 2018 года. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по части пятой статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

«В рамках производства по указанным уголовным делам на допрос был вызван владелец сети пиццерий. 7 февраля он прибыл в cледственное подразделение Отдела МВД России по району Южное Медведково, где был допрошен в качестве свидетеля. В рамках расследования данных уголовных дел организован комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению указанных преступлений», — отметил начальник управления информации и общественных связей главка Юрий Титов.

Допрошенный основатель «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал, что история с обнаружением наркотиков в пиццериях началась с анонимного письма некой гражданки Прониной на Петровку, 38. Женщина обвинила предпринимателя в поставках наркотиков из Латинской Америки, куда он периодически ездит по работе. Овчинников обвинил заявительницу в клевете и совместно со своим адвокатом занялся ее поисками.

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