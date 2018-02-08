Основателя сети российских пиццерий привлекли к делу о контрабанде наркотиков

Основателя сети пиццерий «Додо Пицца» Федора Овчинникова допросили в полиции в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков. Об этом сам Овчинников написал на своей странице в Facebook в среду, 7 февраля.

По его словам, причиной интереса силовиков к «Додо пицца» стала «закладка» с наркотиками, обнаруженная в одной из московских пиццерий сети в декабре 2017 года. После этого директор ресторана сам вызвал полицию, а через некоторое время Овчинникова вызвали на допрос по уголовному делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Выяснилось, что в полицию поступило анонимное сообщение, что предприниматель занимается распространением наркотических средств, привезенных из Латинской Америки. Там у Овчинникова якобы для прикрытия открыты пиццерии по франшизе.

«На Петровку, 38 в письменном и электронном виде одновременно поступило заявление от некой Прониной с серьезнейшим обвинением. Лично с Прониной по словам следователя никто не общался. Никто ее не видел. Личность не устанавливали. 1 ноября заявление попало в ФСБ, а 9 ноября, судя по штампу, — в ГУВД. 23 ноября сотрудники пиццерии в Медведково нашли в люке "закладку" каких-то веществ и вызвали полицию. Дальше сотрудники полиции начали находить закладки в других пиццериях — ни я, ни франчайзи об этом не знаем. Дальше возбуждается дело о распространении наркотиков в особо крупных размерах. Меня и партнера-франчайзи вызвали на допрос. Дальше, как сказал следователь, дела конкретных пиццерий объединятся и передадутся наверх», — написал Овчинников.

Предприниматель добавил, что намерен написать на заявительницу Пронину заявление о клевете и заняться ее поисками. Постом, размещенным Овчинниковым в Facebook, поделились уже более 5,5 тысячи человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!