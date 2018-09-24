Осужденные за продажу кондитерского мака супруги сбежали из суда

Обвиняемые в сбыте наркотиков из-за продажи кондитерского мака жители Мценска (Орловская область) Михаил и Наталья Королевы ушли из здания суда во время оглашения приговора, сообщает «Новая газета».

По информации издания, несмотря на отсутствие подсудимых, судья продолжил зачитывать приговор, «как ни в чем не бывало, не поднимая глаз». Королевых объявили в федеральный розыск.

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По данным следствия, в бакалейных ларьках, которыми они владели, продавались наркотики, «замаскированные под семена пищевого мака». Королевы не отрицали факт продажи кондитерского мака, но заявляли, что он не имеет отношения к наркотикам. Обвиняемыми по делу проходили также продавщицы.

Супругов признали виновными по статьям 228.1 УК России («Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой») и 174.1 УК («Легализация денежных средств»). Суд приговорил Михаила и Наталью Королевых к 12 и 10 годам колонии строгого режима соответственно, а продавщиц — к 10,5 и 11 годам лишения свободы.

Ранее в сентябре суд в Перми признал виновным 64-летнего ветерана труда Игоря Трошева за выросший на его участке мак и приговорил к году условно. Трошев пояснил, что мак появился на его огороде случайно — в начале сезона он привез новый грунт, и заплакал.

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