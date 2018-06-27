Россиянина с женой приковали к батарее ради главного наркотического дела России

Фигурант крупнейшего в России «наркотического» дела Александр Везоргин в суде заявил, что силовики угрозами заставили его дать ложные показания против оптовика Владислава Теплова. От своих прежних слов он отказался, пишет «Новая газета».

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В материалах дела указано, что в 2013 году хозяин мелкооптовой компании из Нижнекамска Везоргин признался, что торговал кондитерским маком, чтобы его покупали наркоманы. И Теплов, якобы, это знал. В ходе заседания Брянского областного суда мужчина рассказал, что был вынужден оклеветать бизнесмена после того, как его с женой приковали наручниками к батарее в здании ФСКН и угрожали. В итоге они подписали все бумаги, что хотел следователь.

Согласно новым показаниям Везоргина, он покупал мак у фирмы Теплова, чтобы продавать его пекарням, хлебокомбинатам и предпринимателям. По его словам, он не знает, покупали и этот мак наркопотребители.

Так называемое маковое дело было заведено в 2012 году по факту провоза на территорию России иностранного кондитерского мака, в котором нашли незначительную часть наркосодержащих примесей. По подсчетам ФСКН, в 200 тоннах семян было 0,00069 процента морфина и 0,00049 процента кодеина или 295 и 205 граммов соответственно.

В наркоторговле обвинили владельца крупнейших бакалейных компаний «МКМ» и «Алкарус» Сергея Шилова, его сына Романа и брата Владимира. Еще одним фигурантом дела стала крупный ученый, заведующая химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина — она написала отзыв на партию мака, согласно которому полностью очистить семена от примесей невозможно, но и сделать из них наркотики не реально.

Девять других обвиняемых — оптовики Владислав Теплов и Валентин Котенков, кладовщик Сергей Спирин, хозяин питерской бакалейной фирмы Денис Сукиасьян, московские ларечники Рафик Симонян и Армен Карапетян, торговцы из Нижнекамска Александр Везоргин, Абдурахмон Эшонов и Озод Исоев. В деле 1600 томов, было проведено 254 экспертизы. Судебный процесс длится уже год и девять месяцев.

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