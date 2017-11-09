Банковский клерк из Кемерова прятал гашиш в тайниках и попался полиции

Полицейские в Кемерове задержали 24-летнего специалиста по работе с клиентами одного из банков, который, как считает следствие, сбывал гашиш при помощи закладок. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Стражи порядка (...) на въезде в Кемерово остановили автомобиль, на котором передвигался драгдилер. В ходе личного досмотра у пассажира полицейские обнаружили и изъяли сверток с наркотиком», — говорится в сообщении.

Исследование показало, что обнаруженное у мужчины вещество — это гашиш весом 100 граммов.

«Злоумышленник занимался его сбытом путем осуществления так называемых закладок», — отмечают в МВД.

На задержанного завели уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»). Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.

В начале ноября суд в Воронеже арестовал, что в Воронеже суд арестовал 35-летнего местного жителя, обвиняемого в легализации биткоинов, которыми с ним расплатились при продаже наркотиков.