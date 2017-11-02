Полиция обнаружила на двух кладбищах Уфы 240 тайников с наркотиками

МВД сообщило о крупномасштабной операции по поимке участников наркокартеля, переправлявшего из Европы в Россию посылки с наркотиками. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 2 ноября.

«Из незаконного оборота изъято свыше 100 килограммов запрещенных веществ и почти столько же прекурсоров и сырья для производства наркотиков», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступная группировка попала в поле зрения правоохранителей, когда один из подозреваемых был задержан при получении посылки из Германии, в которой находилось несколько видов наркотических средств весом более одного килограмма. При проведении дальнейших мероприятий было установлено, что на имя задержанного направлялось еще несколько посылок «до востребования» из Бельгии, Голландии и других стран. Мужчина в ходе своей незаконной деятельности посещал Тольятти, Уфу, Челябинск и Оренбург для распространения наркотических средств крупнооптовыми партиями от 1 до 10 килограммов, которые он получал в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Уфе и Челябинске.

Видео: мвд.рф

В Уфе на двух городских кладбищах было обнаружено 240 тайников. На территории промышленной зоны в Ростовской области обнаружена подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков площадью около 600 квадратных метров, где было налажено производство мефедрона в особо крупном размере. В ходе обыска изъято свыше 20 килограммов готового наркотического вещества и около 100 килограммов сырья и прекурсоров для его производства, а также дорогостоящее оборудование. Сотрудники транспортной полиции задержали двух человек, причастных к производству.

Кроме того, в лесных массивах в разных регионах найдены тайники с наркотиками, в одном из них было 25 килограммов запрещенных препаратов. Полицейские выяснили, что дилеры при пересылке почтой прятали вещество в детские игрушки. Вес посылки составлял от 2,5 до 10 килограммов.

Возбуждено 47 уголовных дел, трое фигурантов арестованы.

МВД опубликовало видео оперативной съемки.