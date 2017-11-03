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Красноярец получил три года тюрьмы за убийство погубившего его дочь наркодилера

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Житель Красноярска получил три года лишения свободы за убийство соседа, продававшего наркотики его дочери. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в апреле 2017 года девушку обнаружили в состоянии тяжелого наркотического опьянения, в результате она скончалась. Выяснив, что зелье ей продал их сосед, отец погибшей взял нож и убил наркодилера ударом в сердце.

Несмотря на то, что судебно-психиатрическая экспертиза не выявила состояния аффекта, суд первой инстанции счел возможным назначить осужденному наказание ниже низшего предела.

Приговор в законную силу не вступил.

7 июля в СМИ появилась информация, что в октябре 2016 года сотрудники территориального отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 18-летнего молодого человека, у которого при себе находились наркотики. На следующий день после задержания сотрудницу подразделения наркоконтроля, занимавшуюся операцией, вызвал замначальника полиции Александр Бибиков и сообщил, что дело нужно «притормозить».

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