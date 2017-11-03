Красноярец получил три года тюрьмы за убийство погубившего его дочь наркодилера

Житель Красноярска получил три года лишения свободы за убийство соседа, продававшего наркотики его дочери. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в апреле 2017 года девушку обнаружили в состоянии тяжелого наркотического опьянения, в результате она скончалась. Выяснив, что зелье ей продал их сосед, отец погибшей взял нож и убил наркодилера ударом в сердце.

Несмотря на то, что судебно-психиатрическая экспертиза не выявила состояния аффекта, суд первой инстанции счел возможным назначить осужденному наказание ниже низшего предела.

Приговор в законную силу не вступил.

7 июля в СМИ появилась информация, что в октябре 2016 года сотрудники территориального отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 18-летнего молодого человека, у которого при себе находились наркотики. На следующий день после задержания сотрудницу подразделения наркоконтроля, занимавшуюся операцией, вызвал замначальника полиции Александр Бибиков и сообщил, что дело нужно «притормозить».