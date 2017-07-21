В Подмосковье начался суд над поставщиками кокаина из Колумбии и Парагвая

В Московском областном и Домодедовском городском судах начинается процесс над участниками международного наркокартеля, поставлявшего кокаин из Парагвая и Колумбии. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 21 июля.

Преступная группировка состояла из граждан Венесуэлы, Колумбии и России. Партии наркотика шли из Латинской Америки в Россию транзитом через Германию под видом посылок, якобы содержащих предметы бытового назначения. Их получали не осведомленные о тайных перевозках люди, в основном пенсионеры.

«Кокаин тщательно маскировался внутри пересылаемых предметов, таких, как музыкальная установка», — отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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После получения посылки пенсионер получал денежное вознаграждение от наркодилеров.

Обвиняемые полностью изобличены в содеянном и дали признательные показания, сообщает телеканал «360» со ссылкой на МВД,

19 мая ФСБ сообщила о перекрытом канале поступления наркотических средств в Калининград из стран Евросоюза. С поличным были задержаны два жителя Калининградской области, входивших в преступную группировку.