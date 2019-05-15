В российских университетах предложили открыть детские комнаты

В России предложили открыть в вузах и колледжах детские комнаты. В них женщины смогут оставлять своих детей на время занятий, рассказали «Известиям» в Минтруде.

В детских комнатах будут присматривать за детьми женщин в декрете, которые получают новую специальность или повышают квалификацию. Ожидается, что до 2024 года сделать это бесплатно смогут до 250 тысяч россиянок.

Согласно госпрограмме «Содействие занятости населения» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, Минтруд подготовит к 1 ноября предложения по организации присмотра за детьми до трех лет в организациях профобразования.

Ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров заявил, что открыть детские комнаты в вузах будет непросто. Санитарные требования к помещениям для детей гораздо выше, чем для взрослых. Он рассказал, что два года назад, в вузе хотели открыть детсад на 50 мест. «За два года мы так и не смогли согласовать проект и отказались от этой идеи», — сказал Эскиндаров.

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, открытие детских комнат в вузах станет большим подспорьем для молодых мам. Не у каждой женщины есть финансовая возможность нанять няню или положиться на семью, и зачастую ребенка негде оставить. Кроме того, ясельные группы в учебных заведениях были бы полезны не только при повышении квалификации, но и при получении высшего образования.

В марте стало известно, что в российском правительстве решили ужесточить контроль за качеством продуктов в школах, детсадах и больницах. Такое решение приняли после недавней вспышки дизентерии в семи столичных детсадах, причиной которой, предположительно, стал творог липецкой компании «Чаплыгинмолоко».

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