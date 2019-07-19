Россиян научат правильному воспитанию детей

В России планируют открыть бесплатную сеть центров помощи родителям. Специалисты центра займутся обучением родителей правильному воспитанию детей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минпросвещения.

Как уточнили изданию в пресс-службе ведомства, к концу этого года 95 таких центров появятся в 54 регионах России. Они будут направлены на «повышение психолого-педагогической компетентности» родителей. В Минпросвещения рассчитывают помочь 20 миллионам россиян.

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На базе центров будут работать пять основных целевых групп, уточнила исполняющая обязанности директора Института коррекционной педагогики Российской академии образования Татьяна Соловьева. Первая группа — для родителей малышей до трех лет, которые нуждаются в консультировании по поводу раннего развития. По мнению директора по стратегии и методологии Федерального института развития образования (ФИРО) Татьяны Клячко, эта группа — наиболее важное и инновационное направление.

Также будут созданы группы для родителей «дошкольников, которые не посещают детский сад, школьников на домашнем обучении с ОВЗ и инвалидностью, школьников с девиантным поведением и тех, кто планирует усыновить ребенка», добавила Соловьева.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» планируется создать информационно-просветительский портал для родителей.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние россияне стали чаще обращаться в аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте России. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, за последний год количество таких обращений увеличилось на 14,5 процентов. «Это тревожный сигнал», — отметила Кузнецова.

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