Россиян поучат быть родителями

Минпросвещения объявило конкурс по созданию мобильных курсов для родителей с детьми до трех лет и занимающихся их дошкольным образованием. Заявки принимаются до 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ с портала госзакупок.

Отмечается, что в России на данный момент нет действующих электронных ресурсов, предусматривающих массовое обучение родителей по вопросам раннего развития и воспитания детей.

«В связи с этим целесообразно создать и внедрить электронные образовательные ресурсы по обучению родителей в формате массовых открытых мобильных курсов на базе электронной образовательной платформы», — говорится в тексте документа.

Предполагается, что реализация проекта создаст условия для эффективного обучения родителей детей в возрасте до трех лет с использованием современных дистанционных технологий, отвечающих «всем стандартам работы с ребенком».

Курсы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Образование», на который было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Планируется, что к концу 2019 года в России появится портал информационно-просветительской поддержки родителей. Кроме того, в рамках реализации нацпроекта хотят оказать не менее 2 миллионов услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям несовершеннолетних детей до конца 2019 года, не менее 4 миллионов подобных услуг в 2020 году и далее по нарастающей до 2024 года.

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