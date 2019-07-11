Нацпроекты
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Путин поговорил с Зеленским
Спасение Грузии от России нашли в ядерном оружии США
Канадский «Всемирный конгресс украинцев» признали в России нежелательным
Российский боец MMA покалечил топором другого
Акула превратилась в добычу для рыбы
Часы на фотографии известной блогерши озадачили пользователей сети
Кусок скалы снес автобус в Китае и убил людей
Баренцево море оказалось в опасности из-за утечки радиации
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Новости партнеров

Россиян поучат быть родителями

Перейти в «Мою Ленту»

Минпросвещения объявило конкурс по созданию мобильных курсов для родителей с детьми до трех лет и занимающихся их дошкольным образованием. Заявки принимаются до 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ с портала госзакупок.

Отмечается, что в России на данный момент нет действующих электронных ресурсов, предусматривающих массовое обучение родителей по вопросам раннего развития и воспитания детей.

«В связи с этим целесообразно создать и внедрить электронные образовательные ресурсы по обучению родителей в формате массовых открытых мобильных курсов на базе электронной образовательной платформы», — говорится в тексте документа.

Предполагается, что реализация проекта создаст условия для эффективного обучения родителей детей в возрасте до трех лет с использованием современных дистанционных технологий, отвечающих «всем стандартам работы с ребенком».

Курсы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Образование», на который было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Планируется, что к концу 2019 года в России появится портал информационно-просветительской поддержки родителей. Кроме того, в рамках реализации нацпроекта хотят оказать не менее 2 миллионов услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям несовершеннолетних детей до конца 2019 года, не менее 4 миллионов подобных услуг в 2020 году и далее по нарастающей до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России появилась служба социальных участковых
В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности
На помощь российским родителям выделили сотни миллионов рублей
Нацпроекты
Нацпроекты22:56 4 июля

«Это море шумит. А ты рядом с ним»

«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
12:14Сегодня

Минсельхоз отчитался об экспорте зерна

14:32Сегодня

Представлено не дающее уснуть за рулем устройство

12:46Сегодня

В российском регионе отремонтируют пять домов культуры за год

Нацпроекты00:0630 июня

Полный отрыв

Экономику России решили поставить на новые рельсы. Это обойдется в триллионы рублей
19:3910 июля

Робототехнику захотели внедрить в самолето- и судостроение

19:5610 июля

Названа ставка по кредитам для экспортеров по программе КППК

19:4910 июля

Cоглашения по производительности труда досрочно захотели заключить 10 регионов

Нацпроекты13:3520 июня

«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»

Главные цитаты с прямой линии Путина
14:1110 июля

Россия и Иран наладят систему онлайн-платежей

13:0710 июля

Россия нарастила сырьевой экспорт

16:2210 июля

Названы способы привлечения молодых учителей в российские школы

Россия
Увеличилось число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Взрыв и столб пламени высотой 50 метров: что известно о ЧП в Подмосковье
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как россиянок приучают быть хуже мужчин
Канадский «Всемирный конгресс украинцев» признали в России нежелательным
Путин поговорил с Зеленским
Пережившая пытки девочка из Ингушетии начала нормально есть и стала активнее
Путин уволил губернатора Севастополя
Все материалы
Мир
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Кусок скалы снес автобус в Китае и убил людей
Швеция впервые применила закон об изнасилованиях
Главными жертвами сексуального насилия назвали мужчин-арабов
Экипаж захваченного иранского танкера начали арестовывать
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
Все материалы
Бывший СССР
Замахнулись на святое
Латвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Рада снова отказалась уволить Климкина
Против спикера Рады открыли дело о госизмене
На двух стульях
В грузинских протестах появился украинский след. При чем тут Саакашвили?
Генпрокурор предостерег украинский телеканал от показа фильма о Донбассе
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Предприятие «Тольяттиазот»С привкусом химикатов
СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Компания «Россети» предотвратила последствия пожара на ТЭЦ-27
«Макдоналдсу» разжевали претензии из-за бургеров с антибиотиками
Volkswagen «Жук» перестали выпускать
Расходы на нацпроекты спрятали от россиян
Все материалы
Силовые структуры
«Нас такими делает система»
Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Мать убитой в Москве стюардессы рассказала о ее жизни
Прославившуюся фразой «вас убьют — выедем» сотрудницу полиции посадили
Подполковник ФСБ восемь лет прикидывался преподавателем ради зарплаты
Начальника омского главка МВД задержали за драку с машинистом в московском метро
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
В Норвегии заявили о повреждении отсека К-278 «Комсомолец» с ядерными торпедами
Названа смертельная опасность натуральных соков
Радиоактивное облако с цезием-137 над К-278 «Комсомолец» попало на видео
Радиация затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму
Все материалы
Спорт
Виталий МуткоCAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Бывший министр полностью оправдан. Станет ли легче российским спортсменам?
Российский боец MMA покалечил топором другого
Названы суммы выплат клубам за участие в Лиге чемпионов
Ставшую информатором WADA бегунью обвинили в развале российской легкой атлетики
«Мы вернемся, сто процентов»
Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
МОК в ответ на отмену наказания Мутко напомнил о своих правах
Чемпион UFC захотел драться с чемпионками UFC
Все материалы
Культура
С особой жестокостью
Как живут маньяки, убийцы и преступники: главные книги недели
«Нехило так. Под чем он тока не был»
Жизнь после тюрьмы, наркотиков и ломок: продолжение «На игле» и «Порно» Ирвина Уэлша
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
В продолжении «Очень странных дел» увидели намек на Чернобыль
Дима Билан стал кошмаром молодой чиновницы и явился ей в душе
Замужняя Майли Сайрус заявила о сексуальном влечении к девушкам
Кехман назвал Курентзиса Иудой
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узнавать про эти ужасы невыносимо»
Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России
Телемост с Украиной пройдет по Skype
В РПЦ увидели христианскую мученицу в рекламе шаурмы и оскорбились
Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале
Все материалы
Ценности
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Королева рассказала о своих алкогольных пристрастиях
Кореянка не смогла пройти границу в Сочи из-за пластической операции
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
В Москве поймали воровавших дорогую одежду из магазинов бандитов
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Пей, молись, смотри
Вино и уличные гонки: неожиданная сторона Азербайджана
В Чечне придумали развлечение для французских детей
Желание пилота выпить во время полета привело к скандалу на борту
Женщина прокатилась на багажной ленте в аэропорту и попала на видео
Уронившему внучку с борта круизного лайнера деду нашли оправдание
Все материалы
Из жизни
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Акула превратилась в добычу для рыбы
Десятки умирающих попугаев с истошными криками упали с неба на школьников
Смертельно больной сын отвел мать к алтарю
Женщина переехала в старый дом и испугалась проклятия
Все материалы
100 лет роскоши: вспоминаем знаковые модели Bentley
От легендарных спорткаров до ультрароскошных купе по цене самолета
Конкуренты первого электрического MINI
Батарейные ситикары, которые уже продаются или появятся в ближайшее время
Тест самого крутого кроссовера Audi
В Q8 запихнули царь-дизель с тягой в 900 Нм и супершасси с электромеханическими стабилизаторами
25 самых популярных автомобилей России
Названы самые продаваемые модели июня 2019 года
Байкера оштрафовали за рекордное превышение скорости на МКАД
«Яндекс» превратил Hyundai Sonata в беспилотник
Toyota променяла Corolla на новый кроссовер
Все материалы
Дом
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
На Камчатке «расплавился» многоквартирный дом
В Москве вскроют ядерный могильник
Названа лучшая профессия для покупки жилья
Названы регионы России с дешевеющими квартирами
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Минсельхоз отчитался об экспорте зерна
В российском регионе отремонтируют пять домов культуры за год
Робототехнику захотели внедрить в самолето- и судостроение
Cоглашения по производительности труда досрочно захотели заключить 10 регионов
Все материалы