В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности

В пилотный проект по снижению бедности добавили несколько новых регионов. Речь идет о республиках Коми, Тыве, Алтайском и Пермском краях, а также Курганской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда России.

До этого проект реализовывался в восьми регионах: Республике Татарстан, Кабардино-Балкарской Республике, Приморском крае, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях.

Основная цель пилотных проектов — провести всесторонний анализ причин бедности, разработать на примере участвующих в эксперименте субъектов эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности.

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Эти действия реализуются в рамках национального проекта «Демография». В него входят несколько федеральных программ: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни».

Цели нацпроекта состоят в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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