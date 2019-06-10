В России стало меньше бедных

В прошлом году число живущих за чертой бедности россиян сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».

По ее словам, положительная динамика в борьбе с бедностью «не такая активная, как <...> хотелось бы», но россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году стало меньше. Она также отметила, что к «самой обиженной в этом смысле части населения» относятся многодетные семьи. Так, 51 процент из них живут за чертой бедности.

«Решение вопроса лежит, с одной стороны, в плоскости увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны — в экономическом росте», — отметила вице-премьер.

Голикова посетовала, что в регионах чаще всего не готовы оказывать финансовую поддержку малоимущим семьям. Так, самая неблагополучная ситуация наблюдается в Республике Тыва — там доход ниже прожиточного минимума имеют 40,5 процентов населения. Второе и третье место по уровню бедности занимают Республика Кабардино-Балкария и Республика Ингушетия.

Ранее сообщалось, что, согласно докладу Всемирного банка, уровень бедности в России снизится к 2021 году. Однако, как отмечают специалисты, социальная уязвимость российского населения останется по-прежнему высокой, что требует «постоянного пристального мониторинга».

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